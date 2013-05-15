Подробности убийства бизнесмена в Николаеве: у него нашли криминальное прошлое

Начальник УМВД в Николаевской области, генерал-майор Валентин Парсенюк заявил, что убитый бизнесмен Антон Зубатин в 90-х годах принадлежал к криминальным группировкам.

Об этом генерал рассказал в комментарии "Преступности.НЕТ".

По словам Парсенюка, милиция рассматривает разные версии произошедшего, в том числе и то, было ли случившееся связано с криминальным прошлым убитого.

При этом генерал-майор отметил, что, возможно, это связано и с нынешней деятельностью бизнесмена.

"Возможно, связано с его бизнесом, не все хотели через него заходить на предприятие, хотели автономно работать, поэтому могла возникнуть такая конфликтная ситуация. Пока рано говорить что-то, потому что только закончился осмотр места происшествия", - сказал Парсенюк.

И добавил, что в последнее время бизнесмен не попадал в поле зрения милиции: "Человек вел себя очень спокойно, жил нормальной жизнью, никаких конфликтных ситуаций пока не установлено. И ничего такого, что бы предшествовало такому развороту событий, пока не установлено".

По информации издания из источников в облуправлении милиции, Зубатин не был судим и к уголовной ответственности не привлекался.

Киллеры ждали николаевского бизнесмена у лифта и шансов выжить у него практически не было.

Ранее "Главред" сообщал, что следственным отделением Заводского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

фото: news.pn