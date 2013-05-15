ДТП на Николаевщине: легковушка протаранила микроавтобус, пострадали 7 человек

Во вторник, 14 мая, в Николаевской области на 102 км автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек.

По предварительным данным, водитель легковушки Mitsubishi Lancer отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz 312 D.

На момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 16 пассажиров.

В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.

Ранее "Главред" сообщал, что в жутком ДТП на Николевщине погиб начальник Западной военно-морской базы, капитан первого ранга Карен Хачатуров.

фото: sai.gov.ua