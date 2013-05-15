Милиция готова задержать убийцу мэра Симеиза

Глава Совета министров АР Крым Анатолий Могилев заявил, что милиция Крыма собирается задержать убийцу мэра Симеиза Кирилла Костенко в ближайшее время.

По словам премьера автономии, в расследовании убийства есть большой прогресс, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Правоохранители занимаются поимкой того, кто совершил убийство. Точки над и поставят в ближайшее время", - сказал он. Могилев заверил, что в Крыму нет никакого криминального разгула. "Это очередная страшилка. В Крыму нормальная стабильная криминальная ситуация", - сказал Могилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Громкое убийство мэра в Крыму: все подробности

Глава Совмина добавил, что статистка преступлений против чиновников в Крыму не самая плохая по сравнению с другими регионами. "Любое противоправное действие в отношении кого-то связано с его деятельностью. И то, что такие действия происходят, это результаты деятельности человека, который от этих действий пострадал", - сказал Могилев.

Напомним, ранее прокурор Автономной Республики Крым Вячеслав Павлов сообщил, что по горячим следам задержать подозреваемого в совершении убийства не удалось. "Есть лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства поселкового головы Симеиза. Принимаются все меры для установления его местонахождения", - отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что Костенко был застрелен в конце февраля 2013 года. Его труп с несколькими огнестрельными ранениями был обнаружен в собственном автомобиле Mercedes возле одного из домов в Симеизе.