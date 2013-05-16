Подробности расстрела николаевского бизнесмена: киллер выпустил в него 17 пуль

В Николаеве накануне расстреляли бизнесмена. Мужчина возвращался домой, когда на него совершили нападение.

Киллер выпустил в него два десятка пуль из огнестрельного оружия. Нападавшего сейчас разыскивают правоохранители. Подробности в интересах следствия не разглашают, передает ТСН.

Как рассказали источники агенства, в бизнесмена выстрелили 17 раз из автоматического пистолета. В цель попали 10 пуль. Как киллер смог попасть во двор и подъезд охраняемой многоэтажки, пока непонятно. Погибшего бизнесмена, по информации некоторых источников - ранее подозревали в связях с криминальным миром.

Впрочем, в последнее время он занимался легальным бизнесом.

"Рассматривается несколько версий, в том числе, что это событие связано с его коммерческой деятельностью", - пояснил руководитель УМВД в Николаевской области Валентин Парсенюк.

Напомним, в ночь на 15 мая в Николаеве на пороге собственной квартиры был застрелен 38-летний бизнесмен.

Труп мужчины обнаружила его жена, которая и сообщила в милицию.

Фото;видео: ТСН