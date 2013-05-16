В Полтаве произошли массовая драка и перестрелка: милиция ничего не хотела видеть

В Полтаве, 15 мая, на перекрестке улиц 23-е сентября и Калинина произошла массовая драка и перестрелка.

На глазах у прохожих две компании молодых людей, до 10-ти человек, избивали друг друга битами и применяли огнестрельное оружие, сообщает Полтавщина.

"Дрались две группы людей, некоторые из них были в масках, стреляли друг в друга из огнестрельного оружия (не знаю боевые или травматика). Грохот стоял страшный, народ естественно перепугался, родители начали детей хватать и разбегаться", - рассказал очевидец событий.

По его словам, люди в панике подбежали к двум мужчинам в милицейской форме, однако те проигнорировали просьбы людей.

"Люди к ним подбежали, кричат: "Там стреляют! Принимайте меры! Здесь же дети!", а они покраснели, огрызнулись и продолжили идти, как ни в чем не бывало", - рассказал очевидец.

В это время подъехало несколько машин, одна из которых была с простреленным окном, и участники потасовки начали в них запрыгивать, а кто не поместился в машину, бросились бежать.

Милицейская группа приехала в течение минут 10-15. Опросила очевидцев и составила протокол.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, но участники драки уже успели разбежаться. На месте были обнаружены несколько гильз от травматического оружия. Никто из участников драки за помощью в медицинские учреждения не обращался и заявлений в милицию не написал. Тем не менее, лица, участвовавшие в потасовке, установлены, с ними будут проведены профилактические мероприятия.

По факту ЧП открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины Хулиганство", - рассказал руководитель пресс-службы УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев .

По его словам, в ходе следствия будут установлены причины конфликта, мотивы участников, и дана оценка действиям каждого из них.

Он также отметил, что не верит, что сотрудники милиции, к которым обратились очевидцы происшествия, могли пройти мимо.

Напомним, в Киеве на Харьковском массиве произошла перестрелка. На охранников автостоянки напали неизвестные.