Перед выступлением посла США на Прикарпатье "заминировали" университет - СМИ

В Ивано-Франковске накануне выступления Посла США Джона Теффта перед студентами поступило сообщение о минировании здания университета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николай Гавриляк, передают "Вікна".

Выступление дипломата должно было состояться в рамках Дней США в Ивано-Франковске.

"На конференции с участием посла США сказали, что помещение заминировано. Всех участников сгоняют в спортзал, требуют списки участников. На место прибыло начальство МВД, работники СБУ, пожарные. Мероприятие фактически сорвано", - сообщил очевидец.

Тем не менее, выступление Теффта все-таки состоялось. Дипломат выступил перед студентами с лекцией на тему "Почему энергобезопасность Украины важна для США и мира вообще".

В своем выступлении посол рассказал об опыте США в разработке собственной политики энергобезопасности и параллельно рассказал о позитивных аспектах в подходах украинской энергетической политики.

Отметим, что никаких официальных сообщений о минировании университета в Ивано-Франковске, где должен был выступить посол США, нет ни на сайте областной госадминистрации, ни Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, ни МВД, ни на сайте Посольства США.

Напомним, как сообщал "Главред", в последнее время в Украине заметно участились ложные сообщения о минировании общественных зданий.

5 апреля в Харькове были закрыты и оцеплены все железнодорожные вокзалы из-за звонка о минировании. Были эвакуированы более двух тысяч человек.

На предмет обнаружения взрывоопасных устройств были проверены все вокзалы города, но взрывчатки так и не нашли.