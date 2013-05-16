В ДТП на Львовщине разбились россияне: один погибший, двое пострадавших

В среду, 15 мая, утром во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще двое граждан России пострадали.

Авария произошла в 10.10 на 625 км автодороги Киев - Чоп Стрыйского района, когда водитель Audi А6 выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Татrа-815.

Вследствие ДТП водитель Audi от полученных травм погиб на месте происшествия, а еще двое пассажиров этого же автомобиля (граждане РФ) получили телесные повреждения.

Среди травмированных двухлетний ребенок.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля, во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. На 12-м километре Западного обвода Львова на перекрестке неравнозначных дорог, произошло столкновение грузовика Volvo с полуприцепом и легковушки Daewoo Lanos.

фото: sai.gov.ua