В Симферополе иномарка влетела в окно кафе: опубликованы фото и видео

В Симферополе сегодня, 16 мая, в разгар дня произошло крупное ДТП: после столкновения двух иномарок одна из них влетела в окно пиццерии.

Об этом сообщает cit.ua.

По словам очевидцев, избежать большого количества жертв аварии удалось лишь по счастливой случайности.

ДТП произошло в оживленной части города — на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара. По словам очевидцев, водитель автомобиля "Фольксваген" совершал поворот и не уступил дорогу водителю автомобиля Nissan Teana.

Свидетели утверждают, что для водителя Nissan был еще разрешающий сигнал светофора.

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В результате столкновения Nissan вынесло на тротуар, а затем автомобиль протаранил витрину пиццерии, и влетел внутрь кафе.

В результате были ранены двое посетителей кафе, а также водитель Nissan.

По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена" скрылся с места происшествия.

Местные жители также во многом винят и работу светофора на перекрестке.

Отметим, что в этом месте города всегда людно, рядом находится школа, откуда именно в это время дети возвращаются после уроков.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее министру внутренних дел Виталию Захарченко журналист направил обращение, к которому приложил видео с фактами коррупции в ГАИ.

"То, что водитель передает инспектору, тот прячет в правый нагрудный карман своего кителя. На видео хорошо видно как инспектор берет из-под передней консоли патрульного автомобиля некий предмет, очень похожий на купюру номиналом в 200 гривен, которую, возможно, мог оставить водитель, который только что находился в патрульном автомобиле, и кладет его себе в правый нагрудный карман кителя", - сказано в обращении.

Фото и видео: cit.ua