Подробности резонансного ДТП в Крыму: блондинка на Nissan ехала на красный

Резонансное ДТП в Симферополе, когда Nissan Teana на большой скорости врезался в кафе, стало обрастать подробностями. Оказалось, что сидевшая за рулем иномарки блондинка пыталась проскочить на красный сигнал светофора

Об этом со ссылкой на свидетелей сообщает ТСН.

Только чудом обошлось без серьезных травм. Госпитализировали только водителя авто, с травмой головы и большим испугом.

Потерпевший Сергей Смирнов, обедавший с женой в злосчастном кафе, рассказал: "Я оказался под листом витрины. Вылез из-под него, напротив меня сидела жена. Жена оказалась между машиной и жалюзи".

Под машину попали еще двое мужчин, которые сидели за соседним столиком. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Через мгновение после аварии, говорят очевидцы, появился знакомый девушки, которая была за рулем, и сразу же бросился осматривать, сильно ли повреждена машина.

"Он не сильно интересовался, кто тут пострадавший. Он сразу же залез в машину, проверил, что все нормально, поставил на "сигналку" машину, зашел сюда и сказал, что все нормально, вызвали "скорую". Практически сразу завесили номера на машине", - сообщил Смирнов.

Пострадавшим обработали раны на месте, а вот перепуганного водителя скорая увезла в больницу.

"Девушка была в шоке. Мы как смогли, оказали помощь, продезинфицировали раны и девушка пошла в "скорую". У нее травма головы", - рассказал официант ресторана Владимир.

На месте нетипичной аварии сразу же собралась толпа. Не на камеру очевидцы говорят, что за рулем иномарки кто-то узнал жену местного прокурора. Но в крымской прокуратуре этот факт отрицают.

Инспекторы ГАИ тоже были немногословны, сообщили лишь, что по факту ДТП ведется следствие.

По словам свидетелей, Nissan перед тем, как въехать в кафе, пытался проскочить на красный сигнал светофора. А уже на перекрестке столкнулся с Volkswagen.

"По следам видно, что она хотела быстро проскочить. Она не сориентировалась, видимо, перепутала педали газа и тормоза", - выразил мнение пассажир автомобиля Volkswagen Евгений Степочкин.

А крымские СМИ назвали имя виновницы ДТП. Это якобы 32-летняя Анна Максименко, по мужу – Чудновская. Блондинка, протаранившая пиццерию "Pesto" в Симферополе, находилась за рулем авто своего супруга, сообщают "Крым.Комментарии".

Ранее "Главред" сообщал, что Nissan Teana вынесло на тротуар, а затем автомобиль протаранил витрину пиццерии, и влетел внутрь кафе.