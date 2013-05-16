Скандал вокруг ДТП в Симферополе: номера машины могли подменить

Вокруг резонансного ДТП в Симферополе, где блондинка на Nissan Teana влетела в окно пиццерии "Pesto", начинает разгораться скандал.

В милицейской сводке фигурируют не те номера иномарки, которые зафиксировали на фото очевидцы аварии, сообщает сайт "Крым.Комментарии".

Сводку на свой страничке в Facebook опубликовал журналист Олег Крючков.

В ней говорится, что в ДТП попало Nissan АК8318АС. На фото же четко виден номер машины АК 9812 СН.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, около 13 часов в Симферополе произошло серьезное ДТП. Автомобиль Nissan Teana протаранила пиццерию Pesto. Были пострадавшие. Один из посетителей пиццерии на своей странице в Facebook написал, что за рулем авто была "жена какого-то прокурора", ее с разбитой головой увезла "скорая". При этом правоохранители закрыли номера машины. "При попытке открыть номера подлетает два бугая", - написал он. Однако в прокуратуре эту информацию категорически опровергли.

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Фото: Facebook Олега Крючкова