На Харьковщине в страшном ДТП столкнулись два микроавтобуса и внедорожник, есть жертвы

На Харьковщине, 16 мая, вблизи с.Волохов Яр Чугуевского района, на 545 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, произошло столкновение микроавтобусов "Ford Transit", "Volkswagen LT 35" и внедорожника "Mitsubishi L-200".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате ДТП погибла гражданка России и 12 человек пострадали.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы городов Чугуева, Балаклея и Изюм.

Причина аварии устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, вчера, в Киеве в ДТП попала ведущая утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале" Алена Мусиенко, джип сначала подрезал ее на дороге, а потом по неизвестным причинам совершил резкое торможение, после чего она с ним столкнулась.