На Харьковщине в страшном ДТП столкнулись два микроавтобуса и внедорожник, есть жертвы

В результате аварии погибла россиянка, 12 человек пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате ДТП погибла гражданка России и 12 человек пострадали.
Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы городов Чугуева, Балаклея и Изюм.
Причина аварии устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, вчера, в Киеве в ДТП попала ведущая утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале" Алена Мусиенко, джип сначала подрезал ее на дороге, а потом по неизвестным причинам совершил резкое торможение, после чего она с ним столкнулась.