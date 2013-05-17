МВД боится драк между регионалами и оппозицией в Киеве

Украинское МВД заявило, что отдельные политические лидеры намерены использовать акции 18 мая в Киеве для провоцирования физических столкновений между политическими оппонентами.

Об этом сообщают Vesti.ua.

"Информация, поступающая в правоохранительные органы, свидетельствует о заинтересованности отдельных политических лидеров и активистов использовать проведение многолюдных акций для провоцирования физических столкновений между политическими оппонентами, инспирации нарушений общественного порядка, других противоправных проявлений с целью популяризации собственных политических сил, даже путем причинения вреда жизни и здоровью граждан и международному имиджу Украины", - сообщили в пресс-службе МВД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы в пределах предоставленных законодательством полномочий реагировать на каждый противоправный поступок независимо от принадлежности правонарушителей к той или иной политической силы.

"За совершение противоправных действий виновные лица будут нести предусмотренную законодательством уголовную и административную ответственность", - отметили в пресс-службе МВД.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве 18 мая на Европейской площади состоится митинг в рамках всеукраинской акции "Вставай, Украина!". В этот же день в центре Киева завершится "Всеукраинский антифашистский марш" под эгидой Партии регионов. Вчера организаторы акций согласились развести свои акции по времени.