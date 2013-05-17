На Житомирщине обстреляли дом директора завода: опубликованы фото

Сегодня, 17 мая, ранним утром, неизвестный, вооруженный обрезом, проник в дом главы наблюдательного совета предприятия "Коростенский щебзавод" и устроил стрельбу.

Об этом сообщил один из руководителей недавно созданного частного акционерного общества "Трудовой коллектив "Коростенский щебзавод", пишет "Житомир.info".

"Сегодня в 4.10 утра неизвестный проник в дом Вербицкого Виталия Павловича, главы наблюдательного совета ЧАО ТК Коростенский щебзавод, и проследовал в комнату, где должен был находиться Виталий Павлович. Вербицкого в этот момент не было дома, он уехал на рыбалку. Его жена услышала шум и, выглянув из своей комнаты, увидела постороннего человека в маске с обрезом и закричала. С криком: "Стой, сука" неизвестный выстрелил в ее сторону. Шум в доме разбудил сына, который выбежал из своей комнаты и в этот момент человек в маске выстрелил в его направлении. К счастью, никто не ранен", - рассказал представитель завода.

Инцидент произошел в доме по ул.Воровского в Коростене. На место происшествия вызвали сотрудников милиции.

В областном управлении МВД Украины сообщили, что неизвестный после двух выстрелов из дома убежал, никаких требований к находящимся в доме жене Вербицкого, его сыну и невестке не предъявлял, пострадавших нет.

"Происшествие зарегистрировано в Едином реестре, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия), предусматривающее лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Возможно, в ходе расследования происшествие будет переквалифицировано", - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Алла Ващенко.

Напомним, 16 мая, утром найден мертвым Анатолий Дзирун, который работал директором агрофирмы Аркадия Корнацкого, кандидата в нардепы от оппозиции по скандальному 132-му округу

Фото: Житомир.info