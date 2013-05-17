На Виннитчине поезд протаранил "Волгу", есть погибшие

В Винницкой области, 16 мая, на железнодорожном переезде около с. Гавришовка автомобиль "Волга" столкнулся с тепловозом.

Как сообщили в ГСЧС Винницкой области, ДТП произошло из-за нарушений правил проезда железнодорожного переезда 58-летним водителем легковушки. В результате мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Следственным отделом транспортной милиции начато расследование по ст. 276 ч. 3 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Напомним, 1 мая в Шахтерске Донецкой области, на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб один человек, еще двое оказались в больнице.