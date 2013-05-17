Опубликованы фото ДТП на Харьковщине, где погиб один и пострадали 12 человек

Пресс-служба ГАИ МВД опубликовала фото смертельного ДТП в Харьковской области, в котором погибла россиянка, а еще 12 человек получили ранения.

Напомним, что авария произошла 16 мая вблизи с.Волохов Яр Чугуевского района, на 545 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, где столкнулись микроавтобусы Ford Transit, Volkswagen LT 35 и внедорожник Mitsubishi L-200.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы городов Чугуева, Балаклея и Изюм.

По предварительным данным водитель Volkswagen, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford и Mitsubishi L200.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце марта 2013-го в ДТП на Харьковщине столкнулись два автобуса. Погибли два человека, еще 11 - попали в больницу.

фото: sai.gov.ua