ДТП в Крыму: грузовик протаранил "Жигули", раненый умер на операционном столе

В четверг, 16 мая, в Крыму произошло ДТП, в результате которого ЗИЛ врезался в легковушку ВАЗ-21015 и погиб человек.

Авария произошла на трассе Судак - Грушевка возле с. Дачное, когда водитель ЗИЛа пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21015. В результате ДТП водитель легковушки был зажат в автомобиле

Спасателям с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего мужчину и передали его врачам "скорой" помощи. С диагнозом "открытый перелом левого плеча" он был доставлен в Судакскую больницу, но умер во время операции.

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