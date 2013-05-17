В Крыму из-за боеприпасов времен войны остановили движение поездов

В Крыму рядом с железнодорожным полотном было обнаружено шесть снарядов и две мины времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Крымском управлении ГС ЧС.

Боеприпасы были обнаружены в Бахчисарайском районе, возле станции "Сирень".

После информации об опасной находке движение поездов было приостановлено.

"Со всеми мерами безопасности работы по их обезвреживанию продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Взрывоопасные предметы будут вывезены на полигон и взорваны", - пообещали спасатели.

По данным ведомства, боеприпасы были обнаружены утром 17 мая.

Саперы определили, что в нескольких метрах от железнодорожного полотна, в земле находятся шесть артиллерийских снарядов и две минометные мины времен Второй мировой.

Напомним, как сообщал "Главред", в январе текущего года в селе Днепровокамянка, Днепропетровской области, возле частного дома взорвался снаряд времен Второй мировой войны.

Позже на территории участка были обнаружены еще четыре артиллерийских снаряда и граната Ф-1.

Видео: ТСН