В Запорожье разбилась маршрутка: погиб один человек, 10 пострадали

В Запорожье перевернулось маршрутка. В результате аварии один пассажир погиб, еще десять человек были доставлены скорой в больницы Запорожья.

Как сообщили в управлении областного управления ГАИ, ДТП произошло в субботу, 18 мая, на территории Заводского района Запорожья, пишет УНИАН

"Сегодня, 18 мая, около 12.15 в ДТП попала "маршрутка", следовавшая от "Эпицентра" на Кичкас. В результате аварии 1 пассажир – мужчина приблизительно 30 лет – погиб, еще 10 человек, в том числе 1 ребенок – пострадали", - сообщили в управлении ГАИ.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате микроавтобус врезался в бордюр дороги, после чего его отбросило на бордюрный камень на въезде на АЗС и уже от этого столкновения маршрутка легла на бок.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 16 мая вблизи с.Волохов Яр Чугуевского района, на 545 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, столкнулись микроавтобусы Ford Transit, Volkswagen LT 35 и внедорожник Mitsubishi L-200. В смертельном ДТП погибла россиянка, а еще 12 человек получили ранения.



