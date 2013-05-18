Опубликованы фото с места аварии в Запорожье: водитель маршрутки задержан

Задержан водитель маршрутки, которая перевернулась в Запорожья.

Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области.

"Прокуратура Запорожья осуществляет процессуальное руководство в расследовании резонансного ДТП, которое произошло 18 мая в Заводском районе областного центра. Водитель маршрутного такси задержан. Последний ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая, на улице Демократической в Запорожье перевернулся микроавтобус "Мерседес" - маршрутное такси №54. В его салоне было 15 пассажиров.

Вследствие ДТП в больницу доставлено десять пассажиров маршрутки, пять из которых госпитализированы. Один пассажир, 22-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

По факту ДТП милиция начато уголовное производство.

Фото: Репортер