В центре Днепропетровска неизвестные расстреляли посетителя кафе

В Днепропетровскую прокуратуру с заявлением обратились члены съемочной группы местной телерадокомпании о том, что ими зафиксирован факт применения тремя неизвестными огнестрельного оружия в мужчину, после чего они посадили последнего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этот же день, сведения были внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 УК Украины.

После выезда на место происшествия было установлено, что в кафе "Кофе Лайф", расположенного в Днепропетровске по ул.Олеся Гончара, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой группа вышла из кафе, где и произошла стрельба.

Официальных сообщений из медицинских учреждений, и обращений со стороны потерпевших в правоохранительные органы не поступало.

Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных к этому лиц.

Напомним, в Полтаве, 15 мая, произошла массовая драка и перестрелка. На глазах у прохожих две компании молодых людей, до 10-ти человек, избивали друг друга битами и применяли огнестрельное оружие.

видео: 11 канал

