Очередной Hyundai сломался в лесу на Днепропетровщине

Скоростная электричка "Интерсити +" Hyundai сообщением Киев - Днепропетровск застряла в лесу недалеко от станции Пятихатки Днепропетровской области.

Об этом со ссылкой на пассажиров поезда сообщает Forbes.

Hyundai выехал из Киева в 6:57 и должен был прибыть в Днепропетровск в 12:10.

Недалеко от станции Пятихатки поезд сломался. Официальная версия для пассажиров – "что-то упало на крышу поезда и оборвало провода". Незапланированная остановка заняла 1 час и 10 минут.

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Во время поломки туалеты и кондиционеры из-за отсутствия электричества не работали – аккумуляторов хватило на 10 минут. Почти все двери на выход были заблокированы, работало только три двери, перед которыми столпились люди. Окна открыть было невозможно.

Поезд уже прибыл в Днепропетровск с опозданием на 1 час и 10 минут.

Ранее "Главред" сообщал, что пик поломок поездов Hyundai пришелся на зиму. Тогда чиновники Мининфраструктуры и железнодорожники объясняли все тем, что Hyundai не приспособлен к зиме. Министр инфраструктуры и инициатор покупки Hyundai Борис Колесников тогда извинялся за частые поломки Hyundai.

Фото: korrespondent.net