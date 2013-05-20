В Николаеве ребенок упал с балкона 3-го этажа

В Николаеве 8-летний мальчик, которого оставили дома родители, выпал из балкона третьего этажа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Николаевского горуправления милиции сообщает сайт Преступности.нет.

Так, утром в дежурную часть Николаевского городского управления милиции на телефонную спецлинии "102" с Больницы скорой медицинской помощи города Николаева поступил сигнал о том, что в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга доставили 8-летнего мальчика, который упал с балкона своей квартиры расположенной на 3-м этаже дома в Заводском районе города.

Выяснилось, что утром, когда мальчик еще спал, родители вышли из квартиры и пошли в магазин, оставив его без присмотра. Когда они вернулись, то обнаружили, что сына в квартире нет, а балконные двери в его комнате открыты. Выбежав на балкон, родители увидели, что их ребенок лежит на земле. К счастью, мальчик остался жив.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре 2012-го в Киеве на Троещине четырехлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и осталась жива.

фото: 1gs.ru