Двойное убийство на Полтавщине: жертвам отрезали головы - СМИ

В Полтавской области произошло двойное убийство - жертвами неизвестных убийц стала супружеская пара.

По некоторым данным, погибшим отрезали головы, сообщает "Коло".

Как сообщили в пресс-службе УМВД в Полтавской области, двойное убийство произошло на хуторе Исаивка Кобецкого района.

"На месте преступления сейчас ведутся следственно-оперативные действия, - рассказал Юрий Сулаев, руководитель пресс-службы областной милиции. - Сейчас можно с уверенностью сказать, что это было убийство. По предварительной информации дома были найдены тела супругов: мужчине было 45 лет, а женщине 41. На данный момент преступление не раскрыто".

Информацию об отрезанных головах пострадавшим руководитель пресс-службы не подтвердил, но и не опроверг, ссылаясь на то, что следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Ранее "Главред" сообщал, что в Харькове тоже произошло убийство, жертвами убийц стали четыре человека – судья Фрунзенского райсуда города Владимир Трофимов и члены его семьи. Убитым тоже отрезали головы.

фото: azerbaijan-irs.com