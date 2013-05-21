Опубликовано видео, как в Симферополе блондинка на Nissan влетела в окно кафе

На Youtube появилось видео с камер наблюдения, демонстрирующее, как дорогая иномарка влетает в симферопольское кафе, пишет Сегодня.

В первом ролике можно увидеть, как водителю Nissan помогают выбраться из разбитого авто. При этом женщина держится за голову.

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Второе видео с камеры наблюдения внутри кафе впечатляет намного больше - оно зафиксировало, как авто пробивает витрину и едва не сносит несколько столиков с посетителями. Как минимум четыре человека уцелели лишь чудом.

Напомним, что 16 мая в Симферополе дама на Nissan влетела в ресторан. Нескольких посетителей порезало осколками разбитых витрин. Досталось и водителю иномарки - женщину с ушибами головы забрали медики.