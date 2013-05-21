В Харькове умерла девушка, которую облили самогоном и подожгли

После распития алкоголя в компании с двумя парнями школьница была облита самогоном и подожжена. Спустя 10 дней она умерла.
17-летняя Юлия Ирниденко, которая в ночь на 11 мая была облита самогоном и подожжена, сегодня, 21 мая, умерла в харьковской больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНИАН.
В прокуратуре решают вопрос о переквалификации этого уголовного дела.
Как известно, 11 мая во время распития алкоголя 22-летний парень в квартире своего товарища облил самогоном и поджег 17-летнюю девушку.
Потерпевшая получила ожоги 90% тела.
Сейчас подозреваемый в зверском преступлении находится в СИЗО.
Прокуратура начала досудебное расследование по статье "покушение на умышленное убийство с особой жестокостью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.