На западе Украины ураган срывал крыши домов и переворачивал машины: опубликовано видео

В Ровенской и Тернопольской областях из-за сильного ветра без электричества остались сотни населенных пунктов.
Над западными областями Украины в ночь на 21 мая пронесся мощный ураган, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили.
Об этом сообщает ТСН.
В результате удара стихии погиб один человек, сотни населенных пунктов остались без электричества.
Сильный ветер в Ровенской области срывал шифер, которым были покрыты крыши частных домов. Один из сорванных листов шифера упал на 73-летнюю пенсионерку, которая скончалась в больнице.
К счастью, ураган недолго бушевал в регионе, однако успел принести много бед.
"Ничего не было видно, с гаража летели шифер и бляха, деревья трещали", - рассказали очевидцы, уверяя, что поваленные деревья перегораживали дорогу и разбивали автомобили.
В Тернопольской области сильный ветер за считанные секунды снес шифер с крыши районной больницы.
"Окна начал вырывать. Мы бегом позакрывали в отделении все окна. Смотрю: страшный грохот и падает вся крыша, летит вместе с деревом, со всем", - рассказала врач больницы Мария Тулиголович.
Всего ураганом были сорваны 200 квадратных метров металлической крыши, которые оказались на внутреннем дворе больницы. К счастью, в месте падения крыши не было ни людей, ни машин.
В целом, по всей Украине сильный ветер обесточил около 500 населенных пунктов. По состоянию на вечер 21 мая электроснабжение удалось восстановить практически везде.
Видео: ТСН