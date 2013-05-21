На западе Украины ураган срывал крыши домов и переворачивал машины: опубликовано видео

Над западными областями Украины в ночь на 21 мая пронесся мощный ураган, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили.

Об этом сообщает ТСН.

В результате удара стихии погиб один человек, сотни населенных пунктов остались без электричества.

Сильный ветер в Ровенской области срывал шифер, которым были покрыты крыши частных домов. Один из сорванных листов шифера упал на 73-летнюю пенсионерку, которая скончалась в больнице.

К счастью, ураган недолго бушевал в регионе, однако успел принести много бед.

"Ничего не было видно, с гаража летели шифер и бляха, деревья трещали", - рассказали очевидцы, уверяя, что поваленные деревья перегораживали дорогу и разбивали автомобили.

В Тернопольской области сильный ветер за считанные секунды снес шифер с крыши районной больницы.

"Окна начал вырывать. Мы бегом позакрывали в отделении все окна. Смотрю: страшный грохот и падает вся крыша, летит вместе с деревом, со всем", - рассказала врач больницы Мария Тулиголович.

Всего ураганом были сорваны 200 квадратных метров металлической крыши, которые оказались на внутреннем дворе больницы. К счастью, в месте падения крыши не было ни людей, ни машин.

В целом, по всей Украине сильный ветер обесточил около 500 населенных пунктов. По состоянию на вечер 21 мая электроснабжение удалось восстановить практически везде.

Видео: ТСН