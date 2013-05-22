Милиция рассказала о подозреваемом в убийстве мэра Симеиза

Правоохранителям удалось выяснить личность подозреваемого в убийстве мэра крымского поселка Симеиз Кирилла Костенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам начальника крымской милиции, следствие установила человека, который обоснованно подозревается в расстреле Костенко.

"На сегодня нами установлено лицо, которое обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Сегодня мы проводим комплекс следственных, и оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения", - заявил глава МВД Украины в Крыму Михаил Слепанев на заседании Верховного Совета АРК.

Напомним, как сообщал "Главред", Костенко был застрелен утром 26 февраля у входа в мэрию Симеиза.

Крымская милиция открыла уголовное производство по факту убийства, на территории автономии был введен план "Перехват", однако киллеру удалось скрыться. Милиция рассматривает несколько версий убийства Костенко, в том числе его профессиональную деятельность.