В Одессе пьяный водитель микроавтобуса протаранил две машины ГАИ

В Одессе, правоохранители задержали 32-летнего водителя микроавтобуса Mercedes Vito, который нарушил ПДД и протаранил две машины ГАИ.

Инцидент произошел около 10 часов 22 мая на улице Ицхака Рабина. Экипаж ДПС ГАИ заметил Mercedes, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, пишет Думская.

"Сотрудники милиции подали сигнал об остановке свистком и жезлом, на что водитель не отреагировал — продолжил движение, увеличил скорость и пытался скрыться", — рассказали в милиции.

Правоохранители начали преследование. Вскоре к ним присоединился еще один экипаж дорожно-патрульной службы. Тем временем водитель иномарки, проехав несколько кругов по площади Деревянко, скрылся в межквартальном проезде на улице Академика Филатова. Там сотрудникам ГАИ удалось заблокировать автомобиль нарушителя с помощью служебного транспорта.

"Но и в этот момент водитель не успокоился. Mercedes сдал сначала вперед, затем назад и нанес механические повреждения двум патрульным автомобилям, — говорится в сообщении. — Во время задержания водитель вел себя неадекватно, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили понятые".

Сам задержанный от проведения медицинского освидетельствования на предмет употребления спиртного отказался. Как выяснилось, мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения. В настоящее время милиционеры выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Напомним, 2 апреля, утром в Одессе произошло резонансное ДТП. Пьяный милиционер на "Митсубиси Галант" врезался в УАЗик-"таблетку" с сотрудниками "Беркута".