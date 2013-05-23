На Черниговщине неизвестные обстреляли памятник Ленину

В Черниговской области милиция начала расследование обстрела памятника Владимиру Ленину.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНИАН.

Как выяснилось. в прокуратуру Козелецкого района обратился депутат районного совета Иван Сокол, который сообщил, что в центре села Лемеши неизвестные с применением огнестрельного оружия повредили памятник Ленину.

Милиция начала расследование инцидента, возможным обвиняемым грозит статья "хулиганство".

Следствие находится под контролем районной и областной прокуратуры.

Напомним, как сообщал "Главред", 19 мая неизвестные отбили нос у памятника Ленину в Одессе, а сам постамент - обрисовали нецензурными выражениями.