На Полтавщине скоростной Hyundai насмерть сбил мужчину

Скоростной поезд Hyundai сообщением "Донецк – Киев" (№ 153) сбил насмерть мужчину.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в Полтавской области, на 313 километре перегона "Супруновка – Ивашки"

Погибшему мужчине на вид 55-60 лет.

В результате происшествия поезд задержал свое движение на 15 минут. Задержек в движении других поездов не было.

Тело погибшего было отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы Полтавы.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа линейного отдела милиции станции "Полтава-Южная".