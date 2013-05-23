На Полтавщине скоростной Hyundai насмерть сбил мужчину

Поезд "Донецк" - "Киев" из-за несчастного случая задержался на 15 минут.
Скоростной поезд Hyundai сообщением "Донецк – Киев" (№ 153) сбил насмерть мужчину.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла в Полтавской области, на 313 километре перегона "Супруновка – Ивашки"
Погибшему мужчине на вид 55-60 лет.
В результате происшествия поезд задержал свое движение на 15 минут. Задержек в движении других поездов не было.
Тело погибшего было отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы Полтавы.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа линейного отдела милиции станции "Полтава-Южная".