В Одессе рухнул жилой дом, под завалами остались люди

В Одессе рухнул трехэтажный жилой дом. Спасатели пытаются извлечь из-под завалов мужчину и женщину.

Как сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области, в 15:30 в службу 101 Одессы поступило сообщение от прохожих о том, что в переулк Куйбышева, 7/9 произошло обрушение дома, пишет Думская.

На место прибыли 6 пожарно-спасательных подразделений, 3 бригады скорой помощи, газовая служба и милиция. Они обнаружили, что произошло частичное обрушение подъезда трехэтажного дома.

Кроме того, серьезно пострадали три автомобиля, один из которых — ВАЗ 2101 — восстановлению не подлежит.

Как сообщают жильцы дома, мужчина, оказавшийся под завалами, инвалид.



"Мы услышали громкий треск и выбежали на улицу, — рассказал один из жильцов дома. — Там выяснилось, что нет двух наших соседей, в том числе мужчины-инвалида и женщины".

По словам начальника горуправления ГСЧС Дмитрия Шушулкова, по документам дом давно отселен, но люди там все-таки проживали. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших.

Спасателям удалось установить местонахождение людей, заваленных обломками дома. Из-под завалов уже слышны их крики. Мужчина и женщина находятся в каком-то помещении, которое чудом сохранилось после обрушения. Сотрудники ГСЧС пытаются добраться до него.





Напомним, в мае в центре Харькова обрушилась стена жилого дома 1917 года постройки.

фото: Думская