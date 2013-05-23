Самоубийство в Хмельницком, девушка прыгнула с моста на рельсы

В Хмельницком 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с десятиметрового моста на железнодорожный путь.

Об этом сообщил следователь линейного отдела на станции Хмельницкий УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге Дмитрий Костик, пишет УНИАН.

По его словам, 22 мая, на тело девушки натолкнулись железнодорожники, которые осуществляли обход железнодорожных путей. Труп находился на подъездной колее от сахарного завода к железнодорожному вокзалу города Хмельницкий.

Оперативник также сказал, что сейчас проводятся соответствующие экспертизы. Следственным отделом линейного отдела на станции Хмельницкий УМВД на Юго-Западной железной дороге открыто производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, в апреле в киеве под колесами поезда на станции метро "Нивки" погиб мужчина. Он сам бросился под поезд.