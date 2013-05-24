В Крыму затонул катер с рыбаками, один человек погиб

В Судаке, у мыса Меганом, 23 мая затонул моторный катер, на борту которого было пятеро мужчин.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передают "Вести".

"Судакчане, на четырехместной моторной лодке, принадлежащей одному из них, решили порыбачить. Судя по всему, они были в алкогольном опьянении. Что у них произошло в море – пока не понятно", - рассказали спасатели.

По словам рыбаков, лодка вдруг резко начала набирать воду.

"Лодка резко начала набирать воду и заполняться, после чего носом к верху пошла ко дну. Рыбаки начали одевать спасательные жилеты и прыгать в воду. Выгребли все, кроме одного: 57-летний мужчина, по словам одного из парней, утонул на его глазах. Предположительно, у него случился сердечный приступ", – сообщил представитель ГСЧС в Крыму Руслан Данилишин.

По словам спасателя, в данный момент осуществляется подъем погибшего с помощью спасательного альпинистского снаряжения.

"Его вытащили на камни, но теперь необходимо транспортировать его через скалы, дабы доставить на берег. Там очень сложная местность, вчера опергруппа даже не смогла его сфотографировать. Катер находится на 30-метровой глубине, напротив Гравийной бухты", - уточнил он.

Напомним, как сообщал "Главред", в начале года в Таиланде внезапно пошел ко дну катер, на борту которого находились 19 туристов из России.

Всем им удалось спастись.