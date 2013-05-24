Поезд "Днепропетровск-Петербург" протаранил КамАЗ: двое погибших

На переезде в районе станции Буйничи, в Беларуси, произошло столкновение поезда "Днепропетровск-Санкт-Петербург" и бетономешалки КамАЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Погибли два человека, которые находились в машине – водитель и пассажир бетономешалки, граждане Узбекистана.

В результате сильного удара тепловоз поезда развернуло поперек путей.

Машинист поезда и его помощник получили ранения, не опасные для жизни. При этом 204 пассажира и 18 человек обслуживающего персонала поезда не пострадали.

Столкновение произошло в 16:50, спустя час, в 19:08, на станцию Буничи был подан новый состав, который через десять минут был отправлен в направлении Санкт-Петербурга.

Всего было повреждено порядка ста метров железнодорожного полотна, в настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Напомним, как сообщал "Главред", 22 мая скоростной поезд Hyundai сообщением "Донецк – Киев" (№ 153) сбил насмерть мужчину.