В Крыму перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

23 мая, на трассе Севастополь – Ялта попал в ДТП и перевернулся автобус с детьми.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГАИ Крыма.

"Микроавтобус, в котором ехали дети, в районе Алупки повернул на заправку через двойную сплошную линию разметки и на встречной полосе столкнулся с затормозившим автомобилем "Жигули", в результате чего автобус упал на бок", – говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что никто из пассажиров микроавтобуса, а их было 7-8 человек, не госпитализирован. Трем детям оказана медпомощь прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи.

По официальным сводкам данное ДТП не проходит из-за отсутствия пострадавших. Тем не менее, отметили в ведомстве, сотрудники ГАИ составили протокол с целью определения степени вины участников происшествия.

Напомним, 18 мая, в Запорожье перевернулось маршрутка. В результате аварии один пассажир погиб, еще десять человек были доставлены скорой в больницы Запорожья.