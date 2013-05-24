В Черкассах утонул 18-летний выпускник

В Черкассах 23 мая, во время купания в Днепре, утонул 18-летний выпускник.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла 23 мая, около 23-х часов, когда группа молодых людей в возрасте 16-18 лет переплывала на остров в 40 метрах от берега.

Во время заплыва у одного из парней начались судороги и он начал тонуть.

Крики о помощи услышали его друзья, которые сразу поплыли на помощь товарищу, однако в темноте они не сумели определить местонахождение и спасти его.

Добравшись до берега, подростки позвонили спасателям. К поискам было привлечено отделение водолазов.

Обследовав акваторию реки, водолазы нашли и подняли на поверхность тело молодого человека.