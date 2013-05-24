В Запорожье псих с ледорубом напал на бригаду "скорой": медсестра умерла, врач - в больнице

В Запорожье в Заводской райотдел милиции 24 мая около 18.00 поступила информация о том, что 51-летний гражданин, который вызвал "скорую помощь" якобы для своей матери, нанес телесные повреждения двум медицинским работникам.

В результате полученных колотых ран на месте умерла 29-летняя медсестра, врач доставлен в медучреждение.

Сотрудники милиции, которые прибыли на вызов, злоумышленника задержали. Установлено, что последний находится на учете у психиатра, передает УНН.

Как рассказали в ГУ МВД Запорожья психически больной человек, который совершил нападение на бригаду "скорой", использовал ледоруб.

Кроме этого орудия нападающий имел кислоту, которой облил медицинских работников.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора области Марианна Пискунова, прокуратура держит на контроле расследование нападения на бригаду скорой помощи в областном центре.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщил ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.