ДТП на Хмельнитчине: джип врезался в автобус, погибли три человека

В пятницу, 24 мая, в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще один пострадавший оказался в больнице.

Авария произошла в 18.30 возле с. Водички Белогорского района на автодороге Белая Церковь – Кременец.

В результате столкновения внедорожника с рейсовым автобусом погибли 3 человека и 1 человек пострадал, который с травмами средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го в Летичевском районе Хмельницкой области грузовик MAN выехал на полосу встречного движения и врезался в Renaul Duster. Погибли 5 человек.

Фото: sai.gov.ua