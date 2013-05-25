Подробности ДТП на Хмельнитчине: три человека погибли по вине милиционера

ДТП в Хмельницкой области, в котором погибли три человека, стало обрастать подробностями. По предварительным данным, за рулем автомобиля KIA Sportage, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ, находился работник Белогорского райотдела милиции.

Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Напомним, авария произошла вечером 24 мая, неподалеку с. Водички Белогорского района. В результате ДТП погибли три человека 1982 и 1984 года рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя прокурора Хмельницкой области.

"Как установлено по предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sportage выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находилось 7 пассажиров.

В результате столкновения водитель автомобиля и двое его пассажиров погибли, водитель автобуса получил телесные повреждения средней степени тяжести, пассажиры автобуса не пострадали ", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным фактам прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Проводится досудебное расследование.

Фото: sai.gov.ua