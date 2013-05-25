В Запорожье машина влетела в остановку: 5 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина

Сегодня, 25 мая, в Коммунарском районе Запорожья после столкновения ЗАЗа и Gelly одна из машин врезалась в остановку.

Об этом сообщает местное издание на "ZaБор".

В результате происшествия пострадали пять человек – трое пассажиров одной из машин: муж с беременной женой и их ребенок, а также двое пешеходов.

Среди пострадавших – мальчик 2,5 лет. Маленькому пассажиру машины врачи были вынуждены зашивать рану на голове. После этого он будет госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Также стало известно, что его мать – беременна, в настоящий момент ее обследуют врачи.

Одного из пешеходов, 17-летнюю девушку, уже отправили из реанимации в палату.

Водитель одной из машин и второй пешехода в настоящий момент находятся на операции.

Фото: Автополигон, видео: ТСН.