На Донбассе горел крупнейший химзавод

На Донбассе на территории химического концерна "Стирол" в Горловке произошел пожар. ЧП случилось утром в воскресенье, 26 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

По данным ведомства, загорелся технологический корпус 1В – цех по производству компрессоров.

Как сообщили в ГСЧС Донецкой области, пожарники выехали по третьему, повышенному номеру вызова. В 8:07 пожар был локализован, а в 8:42 ликвидирован. На месте происшествия работали 60 пожарников, они использовали 16 единиц специальной техники.

Погибших и пострадавших нет. Огнем поврежден один компрессор и 50 кв. м кровли. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Напомним, в минувшем году, 25 апреля, на территории концерна "Стирол" в Горловке, крупнейшего химзавода Донецкой области и одного из крупнейших в Украине, произошло возгорание резервуара с техническим спиртом – метанолом. Пожар возник на открытой площадке завода.