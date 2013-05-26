В Днепропетровске при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ее сын

Сегодня, 26 мая, в Днепропетровске в результате пожара, который возник в квартире на 7-ом этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Кирова, погибла владелица квартиры, 1930 года рождения, и ее сын, 1956 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причины пожара устанавливаются.

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 100 м кв.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека личного состава и 7 пожарно-спасательных автомобилей.

Напомним, 14 мая, в Днепропетровске горел зверинец, расположенный на территории храма иконы Божьей Матери "Иверская".



"Погибло порядка 60 пар особей редких птиц, 4 семьи обезьян и другие животные", - рассказали прихожане храма.