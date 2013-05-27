ГАИ обнародовала подробности жуткого ДТП в Запорожье

В ГАИ Запорожской области рассказали о подробностях аварии, в которой автомобиль Geеly столкнулся с "Запорожцем", пишет Сегодня.

По данным правоохранителей, от удара водитель первой машины не справился с управлением, и его выбросило на остановку общественного транспорта.

"Там стояли парень и девушка 15 и 16 лет. У них переломы и сотрясение мозга", — сказали в ГАИ.

У водителя Geеly и его супруги — многочисленные переломы и сотрясение мозга.

"Больше всего досталось их 2-летнему сыну, который находился в авто. Мальчик получил многочисленные переломы, сотрясение головного мозга и травмы. Ему зашили голову. Он в коме", — сказали в запорожской горбольнице №5.

Виновника аварии определят, когда закончится следствие.

Напомним, 25 мая, в Коммунарском районе Запорожья после столкновения ЗАЗа и Gelly одна из машин врезалась в остановку.



В результате происшествия пострадали пять человек – трое пассажиров одной из машин: муж с беременной женой и их ребенок, а также двое пешеходов. Среди пострадавших – мальчик 2,5 лет.