В Черновцах в гостинице зарезали иностранного студента

В Черновцах от администратора одного из гостиничных комплексов, в милицию поступило сообщение о том, что в гостинице между проживающими иностранными гражданами произошла драка.

Как сообщили в ОСО УМВД Украины в Черновицкой области, оперативно прибывшие на место происшествия милиционеры установили, что в помещении отеля, между тремя гражданами другого государства, студентами одного из вузов города Черновцы, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, произошла драка. В ходе данного конфликта, 21-летний участник драки получил несколько ножевых ранений.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи, но от полученных травм скончался.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность подозреваемого в совершении убийства установлена, он задержан и находится под стражей.

Орудие преступления и другие вещественные доказательства изъяты. Продолжается досудебное расследование.