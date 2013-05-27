В России погиб рабочий, которого завалило удобрениями

В подмосковном Воскресенске погиб рабочий фабрики удобрений, которого завалило продукцией предприятия.
В России сотрудник фабрики по производству минеральных удобрений погиб, попав под обрушение на складе.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Как выяснилось, в больницу подмосковного Воскресенска 35-летний сотрудник предприятия попал с тяжелой черепно-мозговой травмой и множественными переломами
Врачи не сумели спасти ему жизнь, и рабочий умер от полученных травм.
В полиции сообщили, что инцидент произошел, когда мужчина занимался складированием готовой продукции в одном из цехов.
В этот момент произошло обрушение заготовленных удобрений, которыми и засыпало мужчину.
Коллеги смогли извлечь его из-под завалов и передали врачам "скорой помощи".