На Донбассе раскрыто тройное убийство шахтеров

Убийство троих шахтеров, которое произошло в городе Красноармейске, Донецкой области, 20 мая, раскрыто.

Об этом сообщили в прокуроре и милиции Донецкой области, передает УНИАН.

Один из подозреваемых был задержан 25 мая – им оказался ранее не судимый шахтер 1989 года рождения, который работал на одной из шахт города.

Также установлен и второй участник преступления, который объявлен в розыск – это не работающий житель Красноармейска, 1989 года рождения.

По словам начальника милиции, в настоящее время собрано достаточно доказательств причастности подозреваемых к убийству шахтеров.

Целью группового убийства стало завладение автомобилем "Тойота".

В ходе следствия было обнаружено оружие, которым было совершено преступление, а также маска с прорезями для глаз.

Задержанный в убийстве признался.

В милиции рассказали, что преступники прибыли в гаражный кооператив с целью завладения импортным автомобилем, чтобы в дальнейшем его продать и высматривали модель, которая была бы интересна им для продажи.

По словам Романова, когда потерпевший загонял свой автомобиль в гараж, подъехали двое его товарищей, которые затем были убиты как свидетели.

В настоящее время следствие продолжается, проводится экспертиза найденного и изъятого оружия.

Правоохранители выясняют, почему на месте преступления были найдены 24 гильзы от патронов, и почему три шахтера были так зверски расстреляны.