На Донбассе раскрыто тройное убийство шахтеров

В донецкой милиции заявили о раскрытии убийства троих шахтеров и задержании одного убийцы.
Убийство троих шахтеров, которое произошло в городе Красноармейске, Донецкой области, 20 мая, раскрыто.
Об этом сообщили в прокуроре и милиции Донецкой области, передает УНИАН.
Один из подозреваемых был задержан 25 мая – им оказался ранее не судимый шахтер 1989 года рождения, который работал на одной из шахт города.
Также установлен и второй участник преступления, который объявлен в розыск – это не работающий житель Красноармейска, 1989 года рождения.
По словам начальника милиции, в настоящее время собрано достаточно доказательств причастности подозреваемых к убийству шахтеров.
Целью группового убийства стало завладение автомобилем "Тойота".
В ходе следствия было обнаружено оружие, которым было совершено преступление, а также маска с прорезями для глаз.
Задержанный в убийстве признался.
В милиции рассказали, что преступники прибыли в гаражный кооператив с целью завладения импортным автомобилем, чтобы в дальнейшем его продать и высматривали модель, которая была бы интересна им для продажи.
По словам Романова, когда потерпевший загонял свой автомобиль в гараж, подъехали двое его товарищей, которые затем были убиты как свидетели.
В настоящее время следствие продолжается, проводится экспертиза найденного и изъятого оружия.
Правоохранители выясняют, почему на месте преступления были найдены 24 гильзы от патронов, и почему три шахтера были так зверски расстреляны.