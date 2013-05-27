Милиция арестовала нежинского депутата, подозреваемого в убийстве

Милиция арестовала депутата Нежинского городского совета, подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее стало известно об аресте нежинского депутата Максима Багрянцева.

"18 мая 2013 года в дежурную часть Оболонского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве поступило сообщение, что в одной из квартир на проспекте Героев Сталинграда обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти", - сообщили в милиции.

Сведения об уголовном правонарушении были внесены в Единый реестр по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство".

"23 мая после ряда оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний житель города Нежин Черниговской области", - говорится в сообщении.

В милиции выяснили, что задержанный был знаком с убитой им женщиной.

"В течение года в Киеве он регулярно пользовался ее услугами сексуального характера", - уточнили правоохранители.

По данным милиции, в разгар последней встречи между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку.

"В разгар этого инцидента молодой человек молотком нанес 51-летней женщине телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате перелома костей черепа", - сообщили в пресс-службе.

"Подозреваемый, которого киевские работники милиции задержали в Нежине по месту его проживания, признался в совершенном преступлении. Сейчас он задержан. Назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование", - уточнили в МВД.