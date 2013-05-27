На Одесчине ВМW влетел в заправку: двое погибших, опубликовано видео

В Ильичевске вчера, 26 мая, BMW вылетел на встречную полосу, врезался в Volkswagen и протаранил заправку.

Об этом сообщает 048.ua.

На территории АЗС находились "Жигули", в которых оказались женщина с ребенком.

В результате аварии виновник ДТП, мужчина 1984 года рождения, погиб на месте происшествия. Также погиб водитель Volkswagen, а пассажиры ВАЗа, женщина и ее трехлетний сын оказались в больнице.

У ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки.

Напомним, как сообщал "Главред", 25 мая в Запорожье произошла подобная авария: после столкновения на проезжей части одну из машин выбросило на остановку. В той аварии обошлось без жертв, пять человек были ранены.

Фото и видео: 048.ua