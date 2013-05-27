Арестованный нежинский депутат признался в убийстве

Депутат Нежинского горсовета Максим Багринцев, который был задержан 23 мая, признался в убийстве женщины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Также в милиции отметили, что депутат был задержан по месту жительства – в Нежине.

Следователи назначили ряд экспертиз, продолжается досудебное расследование.

По данным ведомства, 18 мая в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Героев Сталинграда обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. В этот же день было возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство".

Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшей, в течение года, и регулярно пользовался ее услугами "интимного характера".

Во время последней встречи между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе выяснения отношений молодой человек нанес 51-летней женщине телесные повреждения, та скончалась на месте.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате перелома костей черепа.

В настоящий моменте Багринцев находится в СИЗО. По его словам народного депутата Олега Ляшко, тот совершил попытку изнасилования, а когда она не удалась, нанес женщине черепно-мозговые травмы, от которых она умерла.

Информацию об аресте Багринцева подтвердил исполняющий обязанности мэра Нежина, секретарь Нежинского горсовета Олег Кирсанов.

Кроме того, Ляшко добавил, что в прокуратуре находятся еще несколько заявлений в отношении арестованного депутата от изнасилованных женщин.

При этом депутат отметил, что за место в списке "Батькивщины" Багринцев заплатил 20 тысяч долларов.

В свою очередь, в "Батькивщине" заявили, что за сотрудничество с Партией регионов Багринцев был исключен из партии еще 18 марта.

Отметим, что это уже не первый подобный скандал с представителями этой политической силы: ранее широкий резонанс получило преступление на тот момент народного депутата Виктора Лозинского, который был осужден за умышленное убийство, однако позде его обвинение переквалифицировали в злосное хулиганство.