Арестованный нежинский депутат признался в убийстве

Депутат Нежинского горсовета Максим Багринцев признался в убийстве любовницы.
Депутат Нежинского горсовета Максим Багринцев, который был задержан 23 мая, признался в убийстве женщины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Также в милиции отметили, что депутат был задержан по месту жительства – в Нежине.
Следователи назначили ряд экспертиз, продолжается досудебное расследование.
По данным ведомства, 18 мая в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Героев Сталинграда обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. В этот же день было возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство".
Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшей, в течение года, и регулярно пользовался ее услугами "интимного характера".
Во время последней встречи между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе выяснения отношений молодой человек нанес 51-летней женщине телесные повреждения, та скончалась на месте.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате перелома костей черепа.
В настоящий моменте Багринцев находится в СИЗО. По его словам народного депутата Олега Ляшко, тот совершил попытку изнасилования, а когда она не удалась, нанес женщине черепно-мозговые травмы, от которых она умерла.
Информацию об аресте Багринцева подтвердил исполняющий обязанности мэра Нежина, секретарь Нежинского горсовета Олег Кирсанов.
Кроме того, Ляшко добавил, что в прокуратуре находятся еще несколько заявлений в отношении арестованного депутата от изнасилованных женщин.
При этом депутат отметил, что за место в списке "Батькивщины" Багринцев заплатил 20 тысяч долларов.
В свою очередь, в "Батькивщине" заявили, что за сотрудничество с Партией регионов Багринцев был исключен из партии еще 18 марта.
Отметим, что это уже не первый подобный скандал с представителями этой политической силы: ранее широкий резонанс получило преступление на тот момент народного депутата Виктора Лозинского, который был осужден за умышленное убийство, однако позде его обвинение переквалифицировали в злосное хулиганство.