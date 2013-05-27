Мать подозреваемого рассказала свою версию гибели 17-летней девушки в Харькове

История гибели 17-летней Юлии Ирниденко, которую 11 мая во время вечеринки облили самогоном и подожгли, обрастает подробностями. Мать парня, которого обвиняют в смерти девушки, решила написать о том, что случилось в тот трагический вечер, сообщает "Сегодня".

Детальный рассказ Елена Губина написала в своем блоге. По ее словам, вечеринку устроил сосед - Синсиневич Сергей, а ее сын был одним из гостей.

О беде с Юлей, женщине рассказал ее сын и сразу позвал ее. "Когда я увидела что там, просто обомлела. Голая девушка в состоянии "мясо"! На ней какие-то красные полосы. Мой сын придерживал ее за голову, чтобы она не захлебнулась. Я сначла подумала, что она мертвая, потом услышала стон. Подлетела к ребенку, смотрю - живая но не в адеквате! Спрашиваю у сына: "Что с ней?" Он отвечает: "Мам, трагическая случайность. Это не я с ней сделал", - пишет Елена.

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По ее словам, по дороге Юля бредила и повторяла: "Мне 17 лет, не трогай меня. Сеня, мне больно!". Елена отмечает, что Сеня - это прозвище Сергея Синсиневича.

"Позже я спросила у Сергея, кто изнасиловал девушку? Он ответил: "Никто, у нее месячные"!!! В больнице заведующий реанимацией спросил у меня, что они употребляли. Я ответила, что на столе видела водку, пиво и самогон (эту банку с самогоном в полшестого утра мой Пашка попросил у соседа, потому что у компашки закончилось спиртное). Врач на меня просто наорал: "Я спрашиваю не про алкоголь! У девушки наркотические галлюцинации!" Ни для кого из наших соседей не является секретом, что Сергей употреблял наркотики еще со школьных времен. Поэтому я не была удивлена", - пишет женщина.

Дальше женщина рассказала, как допрашивали сына и подозревает, что мать Сергея "отмазывает" его. По ее словам, мать Сергея снимала крупную сумму, а потом даже предлагала "помочь" ее сыну, уложив его в психушку.

Женщина говорит, что один из российских телеканалов хочет провести журналистское расследование. А закончила свой рассказа мать парня так: "Люди, я бы уже повесилась или вены себе вскрыла. Не могу больше!!!!!!!!!!!!!!! Могу только выть в подушку!!!! Просто реально понимаю, что если моего Пашку посадят на тяжеловесный или пожизненный срок, мне надо хотя бы передачи ему возить. Вот так... Берегите своих детей от беды и беспредела! Пусть моя история будет уроком для всех!".

Елена Губина подтвердила "Сегодня", что именно она разместила признание в интернете.

"Сегодня адвокату удалось с ним (сыном Пашей. - Ред.) встретиться, Паша готов дать показания, теперь все зависит от следователя, который должен вызвать его на допрос", - рассказала Елена.

Ранее "Главред" сообщал, что Юлия поступила в больницу с ожогами 90 % тела, более половины из них – очень глубокие. Девушка 10 дней боролась за свою жизнь, однако не выжила.

Фото: objectiv.tv